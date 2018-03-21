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| | Девушка-леопард решилась на кардинальные перемены во внешности

Девушка-леопард решилась на кардинальные перемены во внешности

Сегодня, 16:58
Недавно в студии программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым обсуждалась история девушки с редким генетическим заболеванием. Ирина Павлуцкая страдает редкой аномалией - все тело у нее усеяно крупными родинками. Помочь ей преобразиться захотела популярный в Instagram стилист Гоар Аветисян.

Девушка-леопард решилась на кардинальные перемены во внешности

 

Заболевание Иры носит название нейрокожный меланоз. Мать девушки отказалась от ребенка едва только взглянула на нее – внешний вид крохи ее шокировал. Воссоединить мать и дочь решил шоумен Андрей Малахов. Для этого он и пригласил в студию 26-летнюю девушку-леопарда и ее биологическую родительницу. В студии присутствовала и стилист Гоар Аветисян. Она призналась, что ее аккаунт в Instagram буквально взорвался от просьб помочь Ирине из Якутии преобразиться.

Девушка-леопард решилась на кардинальные перемены во внешности

 

Тогда стилист решила откликнуться на эти просьбы и посоветовала девушке замаскировать все эти родинки, которые отравляли ей жизнь с рождения, и взглянуть на себя без них. В профиле Гоар опубликовала снимки «до» и «после» и предложила фолловерам оценить ее работу. Аветисян написала, что макияж занял примерно 40 минут и делала она его уже после полуночи, так как Ирина должна была возвращаться в Якутию.

Подписчики оценили мастерство стилиста и добавили, что преображение получилось фантастическим. Однако другие решили, что Ирине лучше без макияжа, ведь родинки – ее изюминка и именно такой ее создала природа.
Дарья Светозарова
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