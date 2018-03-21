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| | Средняя зарплата врачей в Москве превысила 130 тысяч рублей

Средняя зарплата врачей в Москве превысила 130 тысяч рублей

Сегодня, 16:49
Власти Москвы обнародовали информацию о средней заработной плате врачей Москвы. В соответствии с заявлением заммэра столицы Леонида Печатникова, уровень заработка этих работников превышает 130 тысяч рублей.

Средняя зарплата врачей в Москве превысила 130 тысяч рублей

 

Леонид Печатников на очередной встрече с представителями СМИ рассказал о заработной плате московских врачей. Он сообщил, что в среднем врачи столицы получают 135 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что брались данные за первые два месяца текущего года. Заммэра столицы отметил, что при подсчетах не учитывался доход главных врачей и других работников администрации медицинских учреждений, потому что в большинстве случаев они получают «мягко говоря, намного больше». Чиновник сообщил, что в столице есть медицинские работники, зарплата которых достигает полмиллиона в месяц.

Также Леонид Печатников акцентировал, что теперь уровень зарплаты врачей в столице РФ отвечает «майским указам» президента.
Виктория Озерова
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