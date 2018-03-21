Средняя зарплата врачей в Москве превысила 130 тысяч рублей

Леонид Печатников на очередной встрече с представителями СМИ рассказал о заработной плате московских врачей. Он сообщил, что в среднем врачи столицы получают 135 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что брались данные за первые два месяца текущего года. Заммэра столицы отметил, что при подсчетах не учитывался доход главных врачей и других работников администрации медицинских учреждений, потому что в большинстве случаев они получают «мягко говоря, намного больше». Чиновник сообщил, что в столице есть медицинские работники, зарплата которых достигает полмиллиона в месяц.
Также Леонид Печатников акцентировал, что теперь уровень зарплаты врачей в столице РФ отвечает «майским указам» президента.