Средняя зарплата врачей в Москве превысила 130 тысяч рублей

Власти Москвы обнародовали информацию о средней заработной плате врачей Москвы. В соответствии с заявлением заммэра столицы Леонида Печатникова, уровень заработка этих работников превышает 130 тысяч рублей.

Виктория Озерова

Леонид Печатников на очередной встрече с представителями СМИ рассказал о заработной плате московских врачей. Он сообщил, что в среднем врачи столицы получают 135 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что брались данные за первые два месяца текущего года. Заммэра столицы отметил, что при подсчетах не учитывался доход главных врачей и других работников администрации медицинских учреждений, потому что в большинстве случаев они получают «мягко говоря, намного больше». Чиновник сообщил, что в столице есть медицинские работники, зарплата которых достигает полмиллиона в месяц.Также Леонид Печатников акцентировал, что теперь уровень зарплаты врачей в столице РФ отвечает «майским указам» президента.