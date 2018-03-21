«Лёд всё вылечит»: Кирилл Терёшин ужаснул новыми снимками «Рук-базук»

Кирилл Терёшин рассказал в микроблоге, что прикладывает к воспаленным рукам лед: «Лед жар снимает, а отек, думаю, засыхать будет». Такому методу лечения воспаления Терешина научил его бразильский синтоловый кумир Ромарио дос Сантос. Также в миклоблоге Кирилл показал новые снимки «Рук-базук».
Поклонники посоветовали Кириллу не ждать и не заниматься самолечением: «Кирилл, как врач тебе советую, срочно обратиться за медицинской помощью!», «Будешь ждать больше - пойдут метастазы и тогда не только с руками придётся попрощаться», «Как отек может засохнуть? Там воспалительный процесс в руке пошёл, потом будет гангрена», «Иди в больницу немедленно!».