Королевские традиции: 8 правил, которые будут выполнены после родов Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают своего третьего ребенка в апреле текущего года. Когда придет время, им придется следовать определенным правилам и традициям в соответствии с королевским протоколом, чтобы отметить это событие.

Светлана Славянская

Представители королевской семьи назвали восемь правил, которые применяются, когда рождается новый ребенок. Первое правило гласит, что именно королева Елизавета первой узнает о рождении правнука или правнучки. Далее специальные представители сделают объявление о рождении малыша британской публике. Также радостная новость будет показана на золотом мольберте перед Букингемским дворцом.В Лондоне будут стрелять 62 пушки, чтобы отметит королевское рождение. Спустя пару часов после родов Кейт Миддлтон должна появиться на публике, на лестнице больницы. Имя ребенка сразу сообщать не будут. Через неделю пройдет королевское крещение. Королевских детей всех крестят в одинаковой одежде, поэтому малыш будет носить тот же наряд, что и многие королевские дети перед ним.