Меган Маркл на свадьбе появится в тиаре принцессы Дианы

Сообщается, что принц Гарри уже добился разрешения взять в аренду античную драгоценную тиару для своей невесты, чтобы продолжить сентиментальную традицию. Заимствование знаковых украшений для памятных событий - это то, что часто случается в королевской семье. Герцогиня Кембриджская на своей свадьбе надела тиару Cartier, которая сначала принадлежала королеве-матери и была передана Елизавете II в ее 18-й день рождения.
Таким образом, на королевской свадьбе невеста Меган Марк будет в тиаре покойной матери принцев Уильяма и Гарри принцессы Уэльской Дианы, которую та носила на своей собственной свадьбе с принцем Чарльзом в 1981 году.