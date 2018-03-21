В Москве в честь «Часа Земли» погаснет подсветка 2 тысяч зданий

По его словам, число участников экологической акции с каждым годом регулярно увеличивается. В 2015 году, к примеру, свою подсветку отключали лишь 800 зданий. В 2016 эта цифра пересекла отметку в полторы тысячи зданий. В этом году зданий еще на 500 больше. По его словам, число участников экологической акции с каждым годом регулярно увеличивается. В 2015 году, к примеру, свою подсветку отключали лишь 800 зданий. В 2016 эта цифра пересекла отметку в полторы тысячи зданий. В этом году зданий еще на 500 больше.

Кульбачевский уверяет, что в 2017 году подсветку на своих фасадах отключали в храме Христа Спасителя, Московском Кремле, Большом театре и стадион «Лужники», а также многих государственных учреждениях, вроде Госдумы и Совета Федерации.

Николай Офицеров

Около двух тысяч зданий в российской столице отключат свою подсветку в так называемый «Час Земли», который пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30. Сообщил об этом глава департамента и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.В этом году и к без того обширному списку присоединяются также объекты в парке «Зарядье», МЦК и основные здания «Москва Сити».«Час Земли» - это международная экологическая акция, которая была инициирована представителями WWF в 2007 году. Она призывает людей по всей Земле выключить бытовые электроприборы и свет в знак неравнодушного отношению к будущему планеты. Акция проводится каждый год в последнюю субботу марта и собирает все больше единомышленников из ключевых государств по всему миру.