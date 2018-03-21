Новгородские дети устроили катания с горки наперегонки с мертвым голубем

В комментариях все стали говорить о том, что не понимают, зачем дети поступили именно так, а также поинтересовались, где же именно в этот момент находятся их родители, а также почему они уделяют их воспитанию так мало времени.
Новгородские дети устроили катания с горки наперегонки с мертвым голубемСегодня, 15:25
Эксперты убеждены, что дети сами хотят поговорить с родителями о сексе. По словам психолога Авиталь Норман из штата Массачусетс, большая часть детей не знает
Неизвестная девушка-водитель оранжевого автомобиля Lamborghini устроила гонки на Кутузовском проспекте в Москве. Кадры экстремальной езды быстро разлетелись по
Согласно запросу Роскомнадзора социальной сетью «ВКонтакте» накануне было заблокировано сообщество «Дети-404». Соответствующее уведомление было опубликовано