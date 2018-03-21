Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Новгородские дети устроили катания с горки наперегонки с мертвым голубем

Новгородские дети устроили катания с горки наперегонки с мертвым голубем

Сегодня, 15:25
На просторах социальной сети «ВКонтакте» публичное сообщество Mash разместило ролик, в котором запечатлены дети из Нижнего Новгорода устроившие катания наперегонки с мертвым голубем. В видео малышня выглядит крайне счастливой.

Новгородские дети устроили катания с горки наперегонки с мертвым голубем

 

В комментариях все стали говорить о том, что не понимают, зачем дети поступили именно так, а также поинтересовались, где же именно в этот момент находятся их родители, а также почему они уделяют их воспитанию так мало времени.
Другие пользователи призвали остальных быть более снисходительными к детям и сослались на то, что все в дети делали несколько странные поступки. В том числе они попросили не судить других родителей, пока сами не являются образцами воспитания.
Николай Офицеров
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