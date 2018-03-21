Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей

Хозяин автобуса, где в 90-х и 2000-х снимали порно, переоборудовал транспорт для ночлежки бездомным людям. Теперь там могут переночевать 16 бомжей.

Никита Готский

Еще в минувшем году Джин Динс являлся ярким представителем порно-индустрии и применял автобус для съемочного процесса. Мужчина работал в должности продюсера в серии кинолент для взрослых, в некоторых из них снималась и его подруга Вайолет Шторм. След Динса имеется и в скандале с публикации домашнего секса певицы Тулисы Контоставлос.Динс говорит, что создал около трех десятков кинокартин, но все они являлись легальными. Он не считает себя виноватым в привлечении молодежи для съемок в порно. По словам Джима, выпущенная серия носит комедийный характер в стиле Бенни Хилла.Сейчас он занят благотворительностью. Продюсер вспомнил, как сам раньше был в бедности и часто ночевал на улице. Теперь в его порно-автобусе могут ночевать до 16 человек.