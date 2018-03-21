Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей

Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей

Сегодня, 14:42
Хозяин автобуса, где в 90-х и 2000-х снимали порно, переоборудовал транспорт для ночлежки бездомным людям. Теперь там могут переночевать 16 бомжей.

Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей

 

Еще в минувшем году Джин Динс являлся ярким представителем порно-индустрии и применял автобус для съемочного процесса. Мужчина работал в должности продюсера в серии кинолент для взрослых, в некоторых из них снималась и его подруга Вайолет Шторм. След Динса имеется и в скандале с публикации домашнего секса певицы Тулисы Контоставлос.

Динс говорит, что создал около трех десятков кинокартин, но все они являлись легальными. Он не считает себя виноватым в привлечении молодежи для съемок в порно. По словам Джима, выпущенная серия носит комедийный характер в стиле Бенни Хилла.

Сейчас он занят благотворительностью. Продюсер вспомнил, как сам раньше был в бедности и часто ночевал на улице. Теперь в его порно-автобусе могут ночевать до 16 человек.
Никита Готский
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