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| | Управление госохраны не признает телебашню в Екатеринбурге памятником

Управление госохраны не признает телебашню в Екатеринбурге памятником

Сегодня, 14:40
Из-за того, что недостроенную башню в Екатеринбурге Управление госохраны отказывается признавать культурным памятником, ее могут снести 24 марта. Дело в том, что башня слишком «молода», чтобы стать памятником – ей только 40 лет.

Управление госохраны не признает телебашню в Екатеринбурге памятником

 

Над телебашней в Екатиренбурге нависла угроза сноса из-за того, что Управление госохраны отказывается включать ее в реестр культурных памятников Свердловской области. Ранее в феврале местный общественный деятель делал в Управление обращение о включении данной башни у цирка в список памятников. Сотрудники Госохраны приняли заявление и приступили к экспертизе, которая должна была решить вопрос о включении объекта в перечень культурных памятников. Таким образом, можно было отсрочить снос на срок до 90 дней.

Но 21 марта стало известно заключение экспертной комиссии Управления Госохраны – телебашня не может относиться к памятникам Свердловской области, и на это есть ряд причин. Во-первых, для культурного объекта она слишком молода – ей только 40 лет. Во-вторых, это типовый объект, подобные строились по всему бывшему СССР.

Однако жители Екатеринбурга хотят спасти ее от сноса. Вечером 22 марта люди соберутся, чтобы «обнять» ее.
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