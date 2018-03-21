Управление госохраны не признает телебашню в Екатеринбурге памятником

Из-за того, что недостроенную башню в Екатеринбурге Управление госохраны отказывается признавать культурным памятником, ее могут снести 24 марта. Дело в том, что башня слишком «молода», чтобы стать памятником – ей только 40 лет.

Над телебашней в Екатиренбурге нависла угроза сноса из-за того, что Управление госохраны отказывается включать ее в реестр культурных памятников Свердловской области. Ранее в феврале местный общественный деятель делал в Управление обращение о включении данной башни у цирка в список памятников. Сотрудники Госохраны приняли заявление и приступили к экспертизе, которая должна была решить вопрос о включении объекта в перечень культурных памятников. Таким образом, можно было отсрочить снос на срок до 90 дней.Но 21 марта стало известно заключение экспертной комиссии Управления Госохраны – телебашня не может относиться к памятникам Свердловской области, и на это есть ряд причин. Во-первых, для культурного объекта она слишком молода – ей только 40 лет. Во-вторых, это типовый объект, подобные строились по всему бывшему СССР.Однако жители Екатеринбурга хотят спасти ее от сноса. Вечером 22 марта люди соберутся, чтобы «обнять» ее.