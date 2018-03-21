Госдума может ввести уголовное наказание за онлайн-торговлю редкими животными

Уже совсем скоро для всех, кто занимается торговлей или покупкой редких видов животных через Всемирную паутину в РФ, может ужесточиться наказание. Соответствующий проект Госдума приняла в первом чтении.

Виктория Озерова

В последнее время участились случаи продажи дополнительной продукции охотничьего промысла, полученной от редких видов животных. Глава комитета Госдумы РФ по экологии Владимир Бурматов проинформировал, что ежегодно в Сети появляется более 30 тысяч таких объявлений, а объем оборота «черного рынка» ценных видов эксперты оценивают в 19 миллиардов долларов. В связи с этим в Госдуму было внесено предложение об ужесточении наказания за соответствующие нарушения. Проект предполагает одинаковое наказание как для продавцов, так и для покупателей редких видов: до четырех лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.Сегодня парламент РФ принял данный законопроект в первом чтении.