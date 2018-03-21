Минкульт не отдает древнюю картину коллекционерам

Картина «Христос во гробе» попала в петербургский музей после того, как была изъята у гражданина Германии по факту контрабанды. Теперь ее истинные владельцы Александр и Ирина Певзнер хотят вернуть назад, они даже подали иски в суды. Однако, несмотря на то, что решение судов вышло в пользу коллекционеров, Минкульт не хочет отдавать картину, так как она уже стала собственностью музея.
Отметим, что если Министерство культуры не отдаст картину истинным собственникам, то это может повлечь уголовную ответственность чиновников и шедевр все равно отберут и возвратят хозяевам, только это еще повлечет за собой огромный скандал.