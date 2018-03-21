Минкульт не отдает древнюю картину коллекционерам

Министерство культуры России не согласилось с постановлением Верховного и Конституционного судов о возвращении картины собственникам. Они так и не отдали шедевр «Христос во гробе» коллекционерам из Германии, которые являются ее хозяевами.

Пелагея Лебединская

Картина «Христос во гробе» попала в петербургский музей после того, как была изъята у гражданина Германии по факту контрабанды. Теперь ее истинные владельцы Александр и Ирина Певзнер хотят вернуть назад, они даже подали иски в суды. Однако, несмотря на то, что решение судов вышло в пользу коллекционеров, Минкульт не хочет отдавать картину, так как она уже стала собственностью музея.Отметим, что если Министерство культуры не отдаст картину истинным собственникам, то это может повлечь уголовную ответственность чиновников и шедевр все равно отберут и возвратят хозяевам, только это еще повлечет за собой огромный скандал.