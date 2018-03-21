Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу В России резко упали в цене все iPhone В ФОМС предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС Невеста Прохора Шаляпина попалась на измене звездному жениху «Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook Лена Миро пожалела нерождённого наследника Ксении Собчак Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей
| | В ФОМС предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС

В ФОМС предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС

Сегодня, 13:10
Официальные представители российского Федерального фонда обязательного медицинского образования предупредили граждан о новой волне мошенничества, в котором злоумышленники производят махинации с ОМС.

В ФОМС предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС

 

В ФОМС предупредили российских граждан о новых видах мошенничества, в которых злоумышленники получают данные банковских карт, снимая незаконным способом все сбережения неудачливых россиян. В своей преступной схеме мошенники отсылают гражданам письма-оповещения, в которых содержится информация о том, что за неиспользованные медицинские услуги им полагается внушительная компенсация.

Для оформления компенсации, которой на самом деле нет, гражданам предлагают перейти на сайт и заполнить определённые формы с оплатой организационных расходов, для чего требуется указать банковские данные. С помощью полученных сведений преступники снимают все доступные на картах средства незадачливых россиян. В ведомстве предупредили граждан не предоставлять свои персональные данные при подобных запросах со стороны неподтверждённых лиц.
Александр Вест
Новости по теме
В Петрозаводске появился новый вид мошенничества
В Петрозаводске появился новый вид мошенничества

В Петрозаводске местные жители рассказали о новом виде мошенничества, который появился в их городе. Неизвестные злоумышленники предлагают приобрести гражданам

Эксперты предупредили о хищении данных банковских карт через WhatsApp
Эксперты предупредили о хищении данных банковских карт через WhatsApp

Эксперты предупредили о хищении средств с банковских карт через подлинные обновления WhatsApp. Об этом пишут западные новостные агентства.

В США четверых россиян обвиняют в попытках мошенничества в казино
В США четверых россиян обвиняют в попытках мошенничества в казино

В США были задержаны четверо россиян, которых обвиняют в мошенничестве во время игры в казино. Злоумышленники использовали специальную аппаратуру, которая

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости