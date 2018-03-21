В ФОМС предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС

Официальные представители российского Федерального фонда обязательного медицинского образования предупредили граждан о новой волне мошенничества, в котором злоумышленники производят махинации с ОМС.

Александр Вест

В ФОМС предупредили российских граждан о новых видах мошенничества, в которых злоумышленники получают данные банковских карт, снимая незаконным способом все сбережения неудачливых россиян. В своей преступной схеме мошенники отсылают гражданам письма-оповещения, в которых содержится информация о том, что за неиспользованные медицинские услуги им полагается внушительная компенсация.Для оформления компенсации, которой на самом деле нет, гражданам предлагают перейти на сайт и заполнить определённые формы с оплатой организационных расходов, для чего требуется указать банковские данные. С помощью полученных сведений преступники снимают все доступные на картах средства незадачливых россиян. В ведомстве предупредили граждан не предоставлять свои персональные данные при подобных запросах со стороны неподтверждённых лиц.