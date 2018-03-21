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| | Граждане России в чаще отдают свое предпочтение безалкогольному пиву

Граждане России в чаще отдают свое предпочтение безалкогольному пиву

Сегодня, 21:20
В недавнем времени в России была проведена статистика по употреблению алкогольных напитков, и было выяснено, что большинство россиян стали предпочитать безалкогольное пиво.

Граждане России в чаще отдают свое предпочтение безалкогольному пиву

 

По проведенной статистике на употребление алкоголя стало известно о большом спросе на безалкогольное пиво. Многие жители России отказались от спиртного и перешли на безалкогольное пиво, которое является элементом здорового образа жизни. По мнению врачей, безалкогольное пиво не только не несет никакого вреда организму, но даже наоборот еще и полезно. Оно способствует восстановлению организма после тяжелых трудов или физического истощения. Этот неалкогольный напиток восстанавливает в организме содержание углеводов и сохраняет натриево-калиевое равновесие. Кроме того, в пиве много витаминов группы В, которые необходимы для организма.

Отметим, что в последние два года врачи начали включать в меню спортсменов безалкогольное пиво как обязательное восстанавливающее средство для их организма.
Пелагея Лебединская
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