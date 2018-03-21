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| | Трансгендер из-за зависти столкнул королеву красоты со сцены

Трансгендер из-за зависти столкнул королеву красоты со сцены

Сегодня, 11:16
В Мексике произошёл инцидент, в котором одна из участниц конкурса красоты для трансгендеров из зависти столкнула свою соперницу со сцены, не выдержав смятения после проигрыша. Видео с кадрами происшествия обрело широкую популярность в Сети.

Трансгендер из-за зависти столкнул королеву красоты со сцены

 

Журналисты именитого издания The Mirror обратили внимание на видеозапись, в которой запечатлён момент с падением со сцены победительницы конкурса среди трансгендеров. Многие пользователи не смогли сдержать смеха, когда увидели, как завистливый трансгендер сталкивает свою соперницу со сцены, когда ведущий конкурса объявил о её проигрыше. Трансгендер по имени Кристиану Карилло, именующий себя Леди, отказался от получения почётной ленты за заслуженное второе место в соревновании под названием «Королева королев».

Победительница конкурса не получила серьёзных повреждений кроме незначительных ссадин и ушибов. Заметим, на следующий день в своём Facebook-аккаунте Карилло опубликовала открытые извинения перед своей соперницей, поздравив её с заслуженным первым местом.
Александр Вест
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