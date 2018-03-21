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| | В Испании женщина обкололась пчелами и умерла

В Испании женщина обкололась пчелами и умерла

Сегодня, 10:38
Прогрессивные методы лечения женщины в Испании стоили ей жизни. Информацию об этом передают сотрудники местной прессы, ссылаясь на источник в правоохранительных органах по региону.

В Испании женщина обкололась пчелами и умерла

 

Женщина решилась на процедуры ради избавления от мышечных зажимов. Каких-либо других заболеваний у нее не было. Врачи также не обнаружили факторы риска или аллергические реакции. Позже к исследованию загадочной гибели женщины присоединились также и аллергологи, которые заявили, что не обнаружили ничего, указывающего на аномальную реакцию организма.

Во время процедуры женщина неожиданно захрипела, у нее сильно затруднилось дыхание, она потеряла сознание сразу после укуса пчелы. Спустя несколько недель женщина скончалась в больнице по причине полнейшего отказа внутренних органов. До этого на протяжении двух лет она каждый месяц проходила процедуры.

Согласно исследованиям, регулярный контакт с аллергенами увеличивает риск серьезной аллергической реакции. Ученые обнаружили, что по сравнению с традиционным лечением риск пчелоужаливания повышает возможность проявления негативных эффектов у пациентов на 261%. Исследователи советуют воздержаться от данной медицинской практики.

Апитоксинотерапия - ответвление нетрадиционной медицины, в котором больных лечат пчелиным ядом. Может применяться в форме пчелоужаления, инъекций или нанесением на кожу в виде мазей, или посредством электрофореза.
Николай Офицеров
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