«Парящие» дома появятся в Москве на месте Бадаевского завода

Официальные представители компании под названием Capital Group объявили о своём намерении возвести в Москве «парящие» дома на месте, где в данный момент располагается Бадаевский завод.

Александр Вест

Пьер де Мерон, являющийся архитектором в бюро Herzog & de Meuron, на презентации проекта, который собираются возвести на мете Бадаевского пивоваренного завода, рассказал о планах построения жилого комплекса, в котором на крышах домов будут располагаться шикарные виллы. Заметим, что в одном из зданий архитектор планирует построить пивоварню, а в другом будет организован досуговый центр для культурного времяпрепровождения.Также Пьер де Мерон поведал о своих планах оставить заводской элеватор, который в будущем будет использоваться в качестве бани. Архитектор отметил, что высота новых зданий не должна превысить 70 метров, а общая территория застройки оценивается в около 100 тысяч «квадратов». Всего на крышах зданий собираются построить восемь комфортабельных вилл.