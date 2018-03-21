Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Джигарханян нашёл кем заменить Цымбалюк-Романовскую Новый вид перца «Египетская сила» вывели сибирские учёные Тина Канделаки рассказала о новой форме пыток Юноша разделся перед веб-камерой и потерял деньги «Парящие» дома появятся в Москве на месте Бадаевского завода Ученые открыли новую уникальную форму жизни Детектор лжи подтвердил слова порноактрисы о сексуальной связи с Трампом Роналду назвал самого себя «совершенством» В Лондоне пара сожгла няню, заподозрив её в колдовстве Алла Пугачева похудела благодаря магии Стивен Хокинг будет похоронен рядом с Дарвином и Ньютоном В 2019 году в России появится судно на электрической тяге
| | «Парящие» дома появятся в Москве на месте Бадаевского завода

«Парящие» дома появятся в Москве на месте Бадаевского завода

Сегодня, 10:03
Официальные представители компании под названием Capital Group объявили о своём намерении возвести в Москве «парящие» дома на месте, где в данный момент располагается Бадаевский завод.

«Парящие» дома появятся в Москве на месте Бадаевского завода

 

Пьер де Мерон, являющийся архитектором в бюро Herzog & de Meuron, на презентации проекта, который собираются возвести на мете Бадаевского пивоваренного завода, рассказал о планах построения жилого комплекса, в котором на крышах домов будут располагаться шикарные виллы. Заметим, что в одном из зданий архитектор планирует построить пивоварню, а в другом будет организован досуговый центр для культурного времяпрепровождения.

Также Пьер де Мерон поведал о своих планах оставить заводской элеватор, который в будущем будет использоваться в качестве бани. Архитектор отметил, что высота новых зданий не должна превысить 70 метров, а общая территория застройки оценивается в около 100 тысяч «квадратов». Всего на крышах зданий собираются построить восемь комфортабельных вилл.
Александр Вест
Новости по теме
Структура Тимченко интересуется реконструкцией исторических зданий в Москве
Структура Тимченко интересуется реконструкцией исторических зданий в Москве

Структура главы Volga Group Геннадия Тимченко собирается поучаствовать в аукционе на реконструкцию исторических зданий, которые находятся на Москворецкой

На крышах построенных по программе реновации домов появятся сады
На крышах построенных по программе реновации домов появятся сады

Во время сооружения домов по программе реновации в Москве местные власти займутся озеленением крыш зданий. В результате там появятся березы, рябины, дикие

Представители Ford объявили о своих амбициозных планах на 2014 год
Представители Ford объявили о своих амбициозных планах на 2014 год

Представители компании Ford объявили о своих амбициозных планах касательно следующего года, в рамках которых они собираться открыть 5 тысяч рабочих мест и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости