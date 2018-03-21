Жители Франции выступили против первого борделя с секс-куклами

Во Франции ряд граждан оформили официальные жалобы на открывшийся бордель, в котором клиентов обслуживают не дамы лёгкого поведения, а специально созданные секс-куклы. В связи с жалобами в борделе прошли официальные обыски.

Александр Вест

Парижские власти в скором времени намерены рассмотреть жалобы, поступившие от нескольких коммунистов, представляющих Парижский совет, а также от некоторых феминисток, считающих, что бизнес, основанный на изнасиловании, должен считаться незаконным. В полиции отметили, что акты соития с куклами нельзя считать изнасилованием, так как по той же логике женщины были бы вправе оформить жалобы на фаллоимитаторы. В жалобах обеспокоенные граждане ссылались на аморальность заведения, которое стоит прикрыть.В борделе из-за поступивших жалоб были инициированы обыски, которые не выявили никаких нарушений законодательства. Правоохранители постановили, что заведение не имеет никакой потенциальной опасности для граждан.