Проверка «Ревиззоро» в больницах Свердловской области закончилась скандалом

Объектом проверки съемочной группы программы «Ревиззоро: Медицинно» на телеканале «Пятница» стали больницы Свердловской области. Московские журналисты побывали сразу в нескольких медицинских учреждения Березовского и Екатеринбурга. Визит в каждое, как ни странно, сопровождался скандалом.

Николай Офицеров

Первой на очереди стала частная клиника «Панацея». Чтобы проверить качество предоставляемых услуг и добросовестность врачей, представители телеканала отправили туда своего тайного пациента, который должен был пройти медицинское освидетельствование для получения водительских прав.На приеме у нарколога с мужчины взяли почти 1300 рублей за прием. В стоимость также входила фотография, которая, как удалось установить позже, никому нужна не была. Помимо этого, доктор проверил вены на руках. Услышав отрицательные ответы на все вопросы, доктор дал справку. «Ревизорро» возмутило, почему доктор так просто поверил пациенту на слово.Центральная Березовская больница крайне неохотно предоставляла пациентам бесплатную помощь. Местная жительница призналась, что дозвониться в регистратуру по указанному номеру просто невозможно. Хотя на платной основе, как удалось выяснить, записывают сразу же на следующий день.Следующие две проверки были проведены в медицинском центре «Шанс» и травматологической больнице №36 в Екатеринбурге. В первом случае вопрос стал к врачу, который безрезультативно лечил пациентку одним лекарством, а после выписал его же. Травматологи абсолютно без зазрений совести отправили пострадавшую в ДТП девушку домой.