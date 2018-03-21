Сооснователь Blackstone Питер Петерсон скончался в возрасте 91 года

В США в возрасте 91 года ушёл из жизни известный миллиардер Питер Петерсон, прославившийся, как один из сооснователей американской инвестиционной группы компаний под названием Blackstone Group.

Александр Вест

На 92-м году жизни Питер Петерсон скончался в своём жилище, расположенном в Нью-Йорке. Члены семьи Петерсона сообщили о кончине миллиардера. Стоит напомнить, Питер Петерсон занимал должность главы кредитной организации Lehman Brothers с 1973 по 1984 год, а также ранее выступал в качестве официального помощника бывшего американского президента Ричарда Никсона. Группа компаний Blackstone Group впоследствии стала одной из самых крупных частных инвестиционных организаций на территории США.Стивен Шварцман, также являющийся сооснователем Blackstone, заявил о том, что Петерсон при жизни являлся хорошим партнёром, а также весьма гордился достижениями их компании, которая сумела добиться небывалых высот.