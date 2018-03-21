Сооснователь Blackstone Питер Петерсон скончался в возрасте 91 года

На 92-м году жизни Питер Петерсон скончался в своём жилище, расположенном в Нью-Йорке. Члены семьи Петерсона сообщили о кончине миллиардера. Стоит напомнить, Питер Петерсон занимал должность главы кредитной организации Lehman Brothers с 1973 по 1984 год, а также ранее выступал в качестве официального помощника бывшего американского президента Ричарда Никсона. Группа компаний Blackstone Group впоследствии стала одной из самых крупных частных инвестиционных организаций на территории США.
Стивен Шварцман, также являющийся сооснователем Blackstone, заявил о том, что Петерсон при жизни являлся хорошим партнёром, а также весьма гордился достижениями их компании, которая сумела добиться небывалых высот.