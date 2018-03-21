Стивен Хокинг будет похоронен рядом с Дарвином и Ньютоном

Выдающийся астрофизик с мировым именем Стивен Хокинг будет похоронен рядом с могилами всемирно известных учёных Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона на территории Вестминстерского аббатства.

Александр Вест

Физик-теоретик ушёл из жизни в минувшую среду, 14 марта, в своём жилище в Кембридже. На момент кончины Стивену Хокингу было 76 лет. Напомним, в списке областей его научной деятельности значились такие дисциплины как: квантовая гравитация, космология, а также детальное изучение природы чёрных дыр. Научно-популярные книги, написанные Стивеном Хокингом, пользовались небывалой популярностью у читателей. Среди произведений астрофизика следует отметить такие книги как: «Мир в ореховой скорлупе», «Краткая история времени» и «Чёрные дыры и молодые вселенные».Напомним, образ учёного с электронным синтезатором речи, который ему приходилось использовать в связи со своей тяжёлой болезнью, как и инвалидную коляску, стал одним из самых запоминающихся в мире.