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| | Отец Литвиненко узнал, кто убил его сына

Отец Литвиненко узнал, кто убил его сына

Сегодня, 22:24
Отец Александра Литвиненко спустя годы решился рассказать, кто на самом деле убил его сына. Вальтер Литвиненко разузнал, из-за чего Литвиненко отравили полонием-210. Инцидент случился в 2006 году в столице Великобритании.

Отец Литвиненко узнал, кто убил его сына

 

Отец погибшего рассказал, что в 2000-х Алекс Гольдфарб помогал Александру Литвиненко пересечь Турцию. Именно этот «помощник» и убил мужчину, так как Гольдфарб был близким приятелем олигарха Бориса Березовского. Известно, что богач на это время также проживал в столице Британии.

Сын Литвиненко старшего заявил, что Ахмед Закаев обвинил Алекса Гольдфарба в том, что он является агентом ЦРУ. После этого с Александром Литвиненко произошел несчастный случай.

Отец погибшего сообщает, что, скорее всего его сына отравили несколько раз. Даже у медицинском учреждении его кормили отравленной пищей.

Вальтер Литвиненко заявил, что изначально Александру ставил диагноз «пищевое отравление», но позже предположение сменили на «отравление таллием». Спустя некоторое время медики обнаружили, что Литвиненко был отравлен с помощью полония-210.
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