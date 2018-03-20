Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Японские учёные научили нейронные сети видеть, как человек В Москве несовершеннолетние феминистки пытались раздеться в метро В Уэльсе рухнул самолет ВВС Объединенного королевства «Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы
| | Умер экс-глава МВД России Виктор Ерин

Умер экс-глава МВД России Виктор Ерин

Сегодня, 20:47
Служитель закона внес огромный вклад в работу и развитие Министерства внутренних дел РФ. Сотрудники из МВД скорбят о гибели бывшего министра. В пресс-издании ведомства сообщили, что 75-летний экс-министр внутренних дел РФ Виктор Ерин умер 19 марта этого года.

Умер экс-глава МВД России Виктор Ерин

 

В сообщении оглашено, что члены МВД скорбят о смерти своего коллеги. Министерство отмечает, что Виктор Ерин является ярким примером работника, который отлично служил закону и обществу.

Напомним, что свою карьеру Виктор Федорович начал с 1964 года, где занял должность участкового. Позже господина Ерина повысили до оперуполномоченного по кадрам в Казани. В 1990 году служителю закона удалось занять пост первого заместителя МВД. Виктор Федорович Ерин занял место министра в 1992 году, а покинул пост в 1995. Известно, что в 1993 году экс-министр получил звание Героя России.
Новости по теме
Виктор Янукович назначил Арбузова исполняющим обязанности премьер-министра
Виктор Янукович назначил Арбузова исполняющим обязанности премьер-министра

Согласно президентскому указу №55/2014 от 05.02., Виктор Янукович назначил исполняющим обязанности премьер-министра Украины Сергея Арбузова, который до этого

Умер четырехкратный чемпион СССР по шахматам Виктор Корчной
Умер четырехкратный чемпион СССР по шахматам Виктор Корчной

Сегодня на официальном ресурсе Российской шахматной федерации появилась информация о смерти гроссмейстера, Виктора Львовича Корчнова. Претендент на звание

В США умер известный журналист Виктор Топаллер
В США умер известный журналист Виктор Топаллер

10 января этого года в 59 лет Виктор Топаллер, являвшийся известным журналистом, умер в городской больнице Нью-Йорка (США). Причиной смерти режиссера и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости