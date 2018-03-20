Умер экс-глава МВД России Виктор Ерин

Служитель закона внес огромный вклад в работу и развитие Министерства внутренних дел РФ. Сотрудники из МВД скорбят о гибели бывшего министра. В пресс-издании ведомства сообщили, что 75-летний экс-министр внутренних дел РФ Виктор Ерин умер 19 марта этого года.

В сообщении оглашено, что члены МВД скорбят о смерти своего коллеги. Министерство отмечает, что Виктор Ерин является ярким примером работника, который отлично служил закону и обществу.Напомним, что свою карьеру Виктор Федорович начал с 1964 года, где занял должность участкового. Позже господина Ерина повысили до оперуполномоченного по кадрам в Казани. В 1990 году служителю закона удалось занять пост первого заместителя МВД. Виктор Федорович Ерин занял место министра в 1992 году, а покинул пост в 1995. Известно, что в 1993 году экс-министр получил звание Героя России.