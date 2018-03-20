Вместо вейпинга джулинг: Эксперты о новом тренде в мире электронных сигарет

Вместо вейпинга джулинг: Эксперты о новом тренде в мире электронных сигаретСегодня, 21:05
Медики в очередной раз напомнили о вреде табачных изделий. По словам специалистов, при переходе от обычных сигарет к электронным, вреда организму становится не
Городская дума Москвы предлагает учителям школ объяснять детям вред вейпинга. Об этом сказал на заседании председатель городской думы Алексей Шапошников.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона при поддержке коллег из Центра диагностики рака заявили о том, что в Великобритании зафиксировано 20 тысяч