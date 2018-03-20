Вместо вейпинга джулинг: Эксперты о новом тренде в мире электронных сигарет

Учащиеся американских школ и ВУЗов начали забывать о вейпинге, пристрастившись к «джулингу». Новый вид электронного курения предполагает использование фальшивой карты памяти и является, по мнению экспертов, более опасным, как сообщает «Версия.Инфо».

Разработчики «джулинга» решили пойти навстречу молодому поколению, не желающему отказываться от вредной привычки на время нахождения в учебном заведении. Теперь сторонники электронного курения могут использовать сигареты в виде флешек, что пока не под запретом.

Разновидностей «джулинга» огромное количество, однако эксперты подчёркивают, что ничего хорошего в нём нет. В стандартной «вейперской» сигарете в разы меньше никотина. Несовершеннолетним такая «обновка» не продаётся, однако в Сети отмечают, что не раз замечали обратное. Кроме того, «джулинг» больше способствует к появлению привыкания, чем вейпинг, который первоначально задумывался, как средство отвлечения от курения.

Ирина Летинская