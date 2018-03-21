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| | Исаак Калина рассказал, у кого нам нужно учиться человечности

Исаак Калина рассказал, у кого нам нужно учиться человечности

Сегодня, 04:09

Как сообщается на портале «Школа большого города», глава Департамента образования Москвы Исаак Калина ответил на вопросы родителей в прямом эфире. Полная версия совещания экспертно-консультативного совета родительской общественности доступна на сайте school.moscow в разделе «Открытый Департамент». Один из вопросов был посвящен совместному обучению с особенными детьми, родителей интересовало, как следует воспитывать культуру принятия особенных детей у родителей и учеников в классе.

Исаак Калина рассказал, у кого нам нужно учиться человечности

 

Исаак Калина сказал: «Мы рассматриваем инклюзию в одном направлении: как дать ребенку возможность жить среди здоровых детей. Мне кажется, все ровно наоборот. У детей с особенностями здоровья человечности больше, чем иногда у здоровых». Министр подчеркнул, что здоровым порой гораздо важнее иметь возможность общаться с людьми, которые, несмотря на все трудности жизни, все равно остаются людьми.

 



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