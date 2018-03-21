Исаак Калина рассказал, у кого нам нужно учиться человечности

Как сообщается на портале «Школа большого города», глава Департамента образования Москвы Исаак Калина ответил на вопросы родителей в прямом эфире. Полная версия совещания экспертно-консультативного совета родительской общественности доступна на сайте school.moscow в разделе «Открытый Департамент». Один из вопросов был посвящен совместному обучению с особенными детьми, родителей интересовало, как следует воспитывать культуру принятия особенных детей у родителей и учеников в классе.



Исаак Калина сказал: «Мы рассматриваем инклюзию в одном направлении: как дать ребенку возможность жить среди здоровых детей. Мне кажется, все ровно наоборот. У детей с особенностями здоровья человечности больше, чем иногда у здоровых». Министр подчеркнул, что здоровым порой гораздо важнее иметь возможность общаться с людьми, которые, несмотря на все трудности жизни, все равно остаются людьми.



