Свыше 140 ученых получат квартиры в Подмосковье

По программе соципотеки в Подмосковье смогут получить квартиры 142 научных специалиста. По условиям этой программы, первый взнос и долг за квартиру осуществляет область, а жилец оплачивает только проценты.

По программе соципотеки получат квартиры в Подмосковье 142 научных сотрудника. Согласно условиям соципотеки, первый взнос и весь долг должен быть оплачен за счет области, а жилец квартиры будет погашать только процентную ставку по кредиту. Вся сумма кредита будет выплачена за 10 лет.Для участия в данной программе члены комиссии отбирают только надежные кадры и те, которые заслуживают подобной поддержки. Также в настоящее время рассматривается возможность реализации программы соципотеки и в последующие годы. За предыдущую пару лет благодаря данной программе было выдано 165 квартир.Заявки на участие в программе принимаются до 30 марта текущего года. В настоящий момент уже есть 17 заявок из таких городов как Одинцово, Королев, Черноголовка, Жуковский.