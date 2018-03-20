Самыми уникальными невестами Тюмени оказались полицейская и студентка-эколог

Сотрудник полиции из Тюмени Анна Ефремова признана одной из уникальнейших невест России. Победила в конкурсе эксклюзивных невест эколог Лилия Пономарева.

Никита Готский

Представительница Тюмени Анна Ефремова оказалась на втором месте в конкурсе «Ты уникальная невеста России». Девушка-правоохранитель приняла участие в данном мероприятии, где заняла второе место. Опередила ее студентка экологического факультета одного из ВУЗ Лилия Пономарева.В местном УМВД сообщают, что в рамках конкурса прошло народное голосование. Жители Тюмени активно участвовали в нем, каждый день отдавая свои симпатии в пользу Ефремовой. Полиция сибирского города благодарит за признательность и поддержку население.Пономарева станет защищать честь Тюмени в финальном раунде мероприятия в Петербурге. Победитель получит возможность провести свадьбу в Константиновском дворце.