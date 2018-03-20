В Перми инвалид-астматик сам расчищал от снега дорогу для скорой помощи

В социальной сети появилось сообщение от жителя поселка в Пермском крае. Инвалид-астматик рассказал, что самостоятельно расчистил дорогу в своем селе, чтобы могла подъехать машина скорой помощи.

Житель одной из деревень в Пермском крае рассказал в анонимной группе в социальной сети, как вынужден был с помощью лопаты в одиночку расчищать дорогу в своем селе. Это было не так просто, ведь сам житель заснеженной деревни является инвалидом и страдает от астмы. Житель Перми хочет, чтобы на проблему с расчисткой дорог от снега обратили внимание органы власти, так как по заснеженным дорогам к домам деревни не может подъехать даже машина скорой помощи.В комментариях к публикации ее автору посоветовали купить снегоуборочную машину, так как до чиновников все равно нет шансов достучаться и быть услышанным.Отметим, в Воронеже из-за уборки снега в ночь на 21 марта собираются перекрыть ряд улиц. Движение по улицам Ф. Энгельса и Пушкинской будет приостановлено с 22 часов вечера 20 марта до 5 часов утра 21 марта.