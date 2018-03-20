В Башкирии мужчина два года платил чужие алименты

Житель Башкирии два года платил алименты детям своего однофамильца из Волгограда, пока не заметил исчезновение средств со своей банковской карты.

Дарья Дмитриева

Удивительное совпадение и ошибка судебных приставов лишала денежных средств примерного отца троих детей и простого слесаря из Благовещенска. В это время полный его «клон» по фамилии, имени, отчеству, дате рождения и даже имени жены и не подозревал такого.Пострадавший в результате ошибки приставов Сергей чуть было не развёлся со своей супругой, прожив с ней 30 лет в счастливом браке. Банк списал с его счёта 150 тысяч рублей, которые он заработал честным трудом и долгие годы откладывал на покупку отечественного автомобиля.Мужчина намерен вернуть свои денежные средства, и для этого он отправился в город Волгоград, чтобы встретиться с судебными приставами и отсудить своё имещество.