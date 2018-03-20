Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

«Тебя заблокируют»: Бузова и Галустян разбрасываются деньгами и машинами среди подписчиков Японские учёные научили нейронные сети видеть, как человек В Москве несовершеннолетние феминистки пытались раздеться в метро В Уэльсе рухнул самолет ВВС Объединенного королевства «Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью
| | В Башкирии мужчина два года платил чужие алименты

В Башкирии мужчина два года платил чужие алименты

Сегодня, 17:54
Житель Башкирии два года платил алименты детям своего однофамильца из Волгограда, пока не заметил исчезновение средств со своей банковской карты.

В Башкирии мужчина два года платил чужие алименты

 

Удивительное совпадение и ошибка судебных приставов лишала денежных средств примерного отца троих детей и простого слесаря из Благовещенска. В это время полный его «клон» по фамилии, имени, отчеству, дате рождения и даже имени жены и не подозревал такого.

Пострадавший в результате ошибки приставов Сергей чуть было не развёлся со своей супругой, прожив с ней 30 лет в счастливом браке. Банк списал с его счёта 150 тысяч рублей, которые он заработал честным трудом и долгие годы откладывал на покупку отечественного автомобиля.

Мужчина намерен вернуть свои денежные средства, и для этого он отправился в город Волгоград, чтобы встретиться с судебными приставами и отсудить своё имещество.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
Житель Екатеринбурга больше года скрывался от жены и приставов
Житель Екатеринбурга больше года скрывался от жены и приставов

Житель города Екатеринбург более 12 месяцев скрывался от бывшей жены и судебных приставов. 54-летний мужчина не хотел отдавать сына и дочь экс-супруге, с

Миллион рублей вернулся взыскателю
Миллион рублей вернулся взыскателю

Благодаря оперативной и грамотной работе судебных приставов, индивидуальный предприниматель получил денежные средства в размере свыше одного миллиона рублей в

Бухгалтер, не перечисливший денежные средства, оштрафован
Бухгалтер, не перечисливший денежные средства, оштрафован

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району было возбуждено исполнительное производство в отношении гр-на Н., который обязан выплачивать алименты в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости