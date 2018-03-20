Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

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Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

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| | Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте

Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте

Сегодня, 17:47
Мужчины-модели plus-size спародировали рекламу компании Calvin Klein, тем самым бросив вызов принятому мнению об эстетике мужского тела. Фотосессия брутальных толстяков появилась в Сети.

Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте

 

В рекламном ролике снимались рэпер из США ASAP Rocky и его товарищи: мужчины с модельными данными. Поддержали упитанных парней еще один деятель plus-size Дарнел Грамм со своим друзьями. Они провели акцию, поддержав бодипозитивное движение, повторяя фотографии моделей Calvin Klein. Дарнел говорит, что позвал для участия в фотосете мужчин различных габаритов и этнической принадлежности. Он считает, что полные и худе парни все имеют право называться значимыми. Он надеется, что некогда термин «plus» уберут, и все они станут обычными моделями.
Никита Готский
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