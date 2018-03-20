Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте

В рекламном ролике снимались рэпер из США ASAP Rocky и его товарищи: мужчины с модельными данными. Поддержали упитанных парней еще один деятель plus-size Дарнел Грамм со своим друзьями. Они провели акцию, поддержав бодипозитивное движение, повторяя фотографии моделей Calvin Klein. Дарнел говорит, что позвал для участия в фотосете мужчин различных габаритов и этнической принадлежности. Он считает, что полные и худе парни все имеют право называться значимыми. Он надеется, что некогда термин «plus» уберут, и все они станут обычными моделями.
Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красотеСегодня, 17:47
Компания Calvin Klein в своей весенней рекламе сняла главных актёров фильма «Лунный свет», который получил премию Оскар на днях. Об этом сообщают местные СМИ.
Кендалл Дженнер активно покоряет сферу моды. На этот раз она появилась в рекламной компании известного бренда Calvin Klein.
После того как фотомодель Мила Долбесио, которая рекламировала нижнее белье бренда «Calvin Klein», рассказала, что в компании ее назвали «толстой» за 46-ой