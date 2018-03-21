Астролог предсказал увольнения и снижение зарплат в 2018 году по всей России

Парапсихолог из Саратова рассказал о том, чего следует больше всего опасаться в 2018 году. По словам астролога, в текущем году нужно быть готовыми к массовым увольнениям и уменьшению заработной платы.

Саратовский астролог рассказал, что 2018 год будет очень непростым годом – произойдут массовые увольнения, понизиться уровень заработной платы во всех российских городах. Парапсихолог посоветовал задуматься над экономией собственных денежных средств, так как это может быть очень полезно в предстоящем сложном периоде.В целом астролог из Саратова пообещал, что в следующие 6 лет в России все упорядочится и наладиться. Он прогнозирует, что уже 2020 году в Саратове откроют международный аэропорт и начнут строить скоростную железную дорогу Саратов-Москва.Ранее известный российский астролог Павел Глоба предсказывал, что Владимир Путин будет участвовать в выборах 2018 года, а также то, что он победит на них. Однако, этот срок правления будет последним для президента, так как у него обнаружат неизлечимую болезнь.