Основатель Ethereum передаст 2,4 млн долларов на борьбу со старостью

Основатель криптовалюты Ethereum программист Виталий Бутерин передал 2,4 миллиона долларов на борьбу со старением. По его мнению, это имеет большое значение как для людей, так и для экономики.

Никита Готский

Бутерина называют криптобогом и одним из влиятельнейших лиц на планете. Пять лет назад он создал криптовалюту Ethereum и оказался автором проекта, который в данное время может составить достойную конкуренцию для биткоина. В 2014 году он получил награду в сфере развития технологий, обогнав Марка Цукерберга.Недавно основатель интернет-компании Facebook заявил о скорой передаче трех миллиардов долларов для исследований, направленных на борьбу с онкологией и иными болезнями. Бутерин зимой отдал 2,4 миллиона долларов в фонд поддержки исследований по борьбе со старостью. Программист согласен с тем, что старость влияет на появление многих недугов. Он уверен, что от этого страдают как люди, так и экономка стран, ведь часто лечение стоит немалых денег, а это ложится тяжким бременем на родных и власти страны.