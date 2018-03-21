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| | Основатель Ethereum передаст 2,4 млн долларов на борьбу со старостью

Основатель Ethereum передаст 2,4 млн долларов на борьбу со старостью

Сегодня, 06:40
Основатель криптовалюты Ethereum программист Виталий Бутерин передал 2,4 миллиона долларов на борьбу со старением. По его мнению, это имеет большое значение как для людей, так и для экономики.

Основатель Ethereum передаст 2,4 млн долларов на борьбу со старостью

 

Бутерина называют криптобогом и одним из влиятельнейших лиц на планете. Пять лет назад он создал криптовалюту Ethereum и оказался автором проекта, который в данное время может составить достойную конкуренцию для биткоина. В 2014 году он получил награду в сфере развития технологий, обогнав Марка Цукерберга.

Недавно основатель интернет-компании Facebook заявил о скорой передаче трех миллиардов долларов для исследований, направленных на борьбу с онкологией и иными болезнями. Бутерин зимой отдал 2,4 миллиона долларов в фонд поддержки исследований по борьбе со старостью. Программист согласен с тем, что старость влияет на появление многих недугов. Он уверен, что от этого страдают как люди, так и экономка стран, ведь часто лечение стоит немалых денег, а это ложится тяжким бременем на родных и власти страны.
Никита Готский
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