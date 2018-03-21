В ПФР рассказали, как россиянам увеличить пенсию

Довольно часто на телефон горячей линии Пенсионного фонда России поступает вопрос от пожилых граждан, которых интересует, полагается ли увеличение фиксированной выплаты после 80 лет. Как оказывается, это действительно возможно.

Николай Офицеров

Получить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в повышенном размере смогут те, кто достиг указанного возраста. Размер фиксированной выплаты в повышенном размере составляет 9965 рублей.Для увеличения фиксированной выплаты специально обращаться в ПФР не требуется. Увеличение произойдет, основываясь на документы, которые имеются в пенсионном деле, со дня достижения гражданином возраста 80 лет.Следует обратить свое внимание на то, что перерасчет фиксированной выплаты не производится, если гражданину была назначена пенсия по факту инвалидности I группы, а также получателям социальной пенсии и пенсии по потере кормильца. Согласно российского законодательства, фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается исключительно по одному из оснований и лишь единожды. Вне зависимости от возраста инвалиды I группы должны получать указанное повышение.Граждане, которые получают страховую пенсию по случаю потери кормильца могут рассчитывать на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, если к 80 годам они переходят на страховую пенсию по старости.