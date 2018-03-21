В ПФР рассказали, как россиянам увеличить пенсию

Получить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в повышенном размере смогут те, кто достиг указанного возраста. Размер фиксированной выплаты в повышенном размере составляет 9965 рублей.
Для увеличения фиксированной выплаты специально обращаться в ПФР не требуется. Увеличение произойдет, основываясь на документы, которые имеются в пенсионном деле, со дня достижения гражданином возраста 80 лет.
Следует обратить свое внимание на то, что перерасчет фиксированной выплаты не производится, если гражданину была назначена пенсия по факту инвалидности I группы, а также получателям социальной пенсии и пенсии по потере кормильца. Согласно российского законодательства, фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается исключительно по одному из оснований и лишь единожды. Вне зависимости от возраста инвалиды I группы должны получать указанное повышение.
Граждане, которые получают страховую пенсию по случаю потери кормильца могут рассчитывать на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, если к 80 годам они переходят на страховую пенсию по старости.