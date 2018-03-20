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Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы

Сегодня, 16:51
Все петербургские школьники были вне себя от радости, узнав, что для предотвращения распространения ОРВИ и гриппа городские власти приняли решение отправить все школы Санкт-Петербурга на каникулы в досрочном порядке.

Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы

 

Уже с завтрашнего дня все школы Санкт-Петербурга будут закрыты для предотвращения дальнейшего распространения вирусных заболеваний. Представители комитета по образованию Санкт-Петербурга заявили о том, что каникулы продлятся в школах города до начала апреля, а начнутся они уже завтра, 21 марта. Напомним, согласно ранее установленному графику, каникулы в петербургских школах должны были стартовать лишь с 24 марта.

Пресс-служба петербургского комитета по образованию также опубликовала данные о том, что все мероприятия для детей культурно-массового характера, запланированные к проведению в указанный период времени, также будут отменены. Заметим, данный перенос каникул был осуществлён после официальных рекомендаций Роспотребнадзора, в котором заметили превышение недельных пороговых показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ по Санкт-Петербургу.
Александр Вест
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