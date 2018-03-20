Компания братьев Вайнштейн объявила о банкротстве

Компания голливудского продюсера Харви Вайнштейна Weinstein Company возвестила общественность о разорении.

Анна Котова

Поверенный компании проинформировали, что собираются сбыть свое имущество организации Lantern Capital. Данная корпорация может выплатить за активы 300-450 млн долларов. До этого американский бизнесмен Марийя Контрерас-Свит планировал приобрести активы компании Weinstein Company за 500 млн долларов, но в последнее мгновение отказался подписывать договор.Отметим, что продюсер Харви Вайнштейн на протяжении длительного времени считался самым влиятельным человеком в киноиндустрии. Однако все изменилось после того, как крупные издания США опубликовали информацию о вульгарном сексуальном поведении знаменитости. Через время многие знаменитости признались, что продюсер домогался их. Среди признавшихся были и такие мировые звезды, как Анджелина Джоли, Сельма Хайек, Ума Турман и другие.