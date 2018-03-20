Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

«Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы Мать Собчак назвала Сталина нацистом Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ Милонов: Макаревича окружают одни дебилы и лузеры
| | Компания братьев Вайнштейн объявила о банкротстве

Компания братьев Вайнштейн объявила о банкротстве

Сегодня, 15:36
Компания голливудского продюсера Харви Вайнштейна Weinstein Company возвестила общественность о разорении.

Компания братьев Вайнштейн объявила о банкротстве

 

Поверенный компании проинформировали, что собираются сбыть свое имущество организации Lantern Capital. Данная корпорация может выплатить за активы 300-450 млн долларов. До этого американский бизнесмен Марийя Контрерас-Свит планировал приобрести активы компании Weinstein Company за 500 млн долларов, но в последнее мгновение отказался подписывать договор.

Отметим, что продюсер Харви Вайнштейн на протяжении длительного времени считался самым влиятельным человеком в киноиндустрии. Однако все изменилось после того, как крупные издания США опубликовали информацию о вульгарном сексуальном поведении знаменитости. Через время многие знаменитости признались, что продюсер домогался их. Среди признавшихся были и такие мировые звезды, как Анджелина Джоли, Сельма Хайек, Ума Турман и другие.
Анна Котова
Новости по теме
Кинопродюсер Харви Вайнштен в очередной раз обвинен в изнасиловании
Кинопродюсер Харви Вайнштен в очередной раз обвинен в изнасиловании

Актриса, чье имя останется анонимным, подала в суд на известного кинопродюсера Харви Вайнштейна за изнасилование.

Харви Вайнштейн подал в суд на собственную компанию
Харви Вайнштейн подал в суд на собственную компанию

Вследствие секс-скандала вокруг домогательств Харви Вайнштейна его сразу же у4волили из своей компании Weinstein Company, которую он сам основал. Сейчас

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах

Продюсер и глава компании Weinstein Co. Харви Вайнштейн оставил свою должность по вердикту совета директоров. Всему виной скандал в сексуальных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости