Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

«ЕГЭ – нет!»: Тина Канделаки раскритиковала Единый государственный экзамен в РФ Вместо вейпинга джулинг: Эксперты о новом тренде в мире электронных сигарет «Тебя заблокируют»: Бузова и Галустян разбрасываются деньгами и машинами среди подписчиков Японские учёные научили нейронные сети видеть, как человек В Москве несовершеннолетние феминистки пытались раздеться в метро В Уэльсе рухнул самолет ВВС Объединенного королевства «Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса
| | Ростовчан разгневал падающий «на головы» переходной мост на Стачках

Ростовчан разгневал падающий «на головы» переходной мост на Стачках

Сегодня, 02:30
В Ростове на Дону на проспекте Стачки находится переходной мост, который в процессе разрушения буквально осыпается на головы прохожим горожанам. Обеспокоенные состоянием постройки ростовчане стали публиковать гневные замечания в Сети.

Ростовчан разгневал падающий «на головы» переходной мост на Стачках

 

В социальных сетях ростовчане выразили свою обеспокоенность состоянием моста на Стачках, который постепенно приходит в негодность. По словам очевидцев, качество проводимых ремонтных работ, которые осуществлялись на мосту лишь четыре месяца назад, оставляет желать лучшего. Жители Ростова-на-Дону заявили о том, что прохожим на головы отпадают немаленькие куски шпаклёвки, собирающиеся под переходным мостом в кучи мусора. Горожане стали предупреждать друг друга в Сети, рассказывая об опасности пребывания под мостом как для техники, так и для здоровья самих ростовчан.

Ростовчан разгневал падающий «на головы» переходной мост на Стачках

 

В очередной раз жители Ростова сделали выводы, что чиновники выделили определённый бюджет на восстановление моста, из которого были потрачены лишь крохи, ушедшие на косметическое обновление постройки.
Александр Вест
Новости по теме
Жители Ростова не верят в честность выборов в России
Жители Ростова не верят в честность выборов в России

В социальной сети «ВКонтакте» в публичных сообществах Ростова-на-Дону популярность набирает тема нечестных выборов. Ростовчане всё чаще делятся соображениями

Жители Ростова возмущены возникшими в городе
Жители Ростова возмущены возникшими в городе "зыбучими песками"

Жители Ростова-на-Дону заявили о том, что были удивлены низким качеством проведенных ремонтных работ на улицах города. В особенности, их удивили засосавшие

В Ростове-на-Дону рушится построенный две недели назад мост
В Ростове-на-Дону рушится построенный две недели назад мост

В Ростове-на-Дону начал рушиться мост, который возвели две недели назад. Об этом сообщили местные СМИ с отсылкой на сведения очевидцев. Отмечается, что мост

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости