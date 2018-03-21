Ростовчан разгневал падающий «на головы» переходной мост на Стачках

В Ростове на Дону на проспекте Стачки находится переходной мост, который в процессе разрушения буквально осыпается на головы прохожим горожанам. Обеспокоенные состоянием постройки ростовчане стали публиковать гневные замечания в Сети.

В социальных сетях ростовчане выразили свою обеспокоенность состоянием моста на Стачках, который постепенно приходит в негодность. По словам очевидцев, качество проводимых ремонтных работ, которые осуществлялись на мосту лишь четыре месяца назад, оставляет желать лучшего. Жители Ростова-на-Дону заявили о том, что прохожим на головы отпадают немаленькие куски шпаклёвки, собирающиеся под переходным мостом в кучи мусора. Горожане стали предупреждать друг друга в Сети, рассказывая об опасности пребывания под мостом как для техники, так и для здоровья самих ростовчан.

Александр Вест

В очередной раз жители Ростова сделали выводы, что чиновники выделили определённый бюджет на восстановление моста, из которого были потрачены лишь крохи, ушедшие на косметическое обновление постройки.