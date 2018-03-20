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| | Половина учителей в России недовольны получаемой зарплатой

Половина учителей в России недовольны получаемой зарплатой

Сегодня, 14:46
Половина учителей в России жалуются на свою заработную плату. Соответствующий опрос провела Российская академия народного хозяйства.

Половина учителей в России недовольны получаемой зарплатой

 

В соцопросе принимали участие педагоги из нескольких областей страны. Треть из них проживает в деревнях, еще столько же в небольших городах, остальные в крупных населенных пунктах. Более всего недовольны доходом преподаватели в небольших городах - 58%. В областных столицах таких лиц на один процент меньше, в селах на 2%.

В Минобразования считают, средняя зарплата учителей в 2017 году составила 35 000 рублей. К концу года в четырех регионах оклады педагогов упали, а в 46 субъектах РФ возросли на 1000 рублей. Экономисты считают, что учителей, недовольных доходом, стало меньше на 5% в сравнении с 2016 годом. Они связали это с положительной динамикой с выборами президента.
Никита Готский
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