Половина учителей в России недовольны получаемой зарплатой

Половина учителей в России жалуются на свою заработную плату. Соответствующий опрос провела Российская академия народного хозяйства.

Никита Готский

В соцопросе принимали участие педагоги из нескольких областей страны. Треть из них проживает в деревнях, еще столько же в небольших городах, остальные в крупных населенных пунктах. Более всего недовольны доходом преподаватели в небольших городах - 58%. В областных столицах таких лиц на один процент меньше, в селах на 2%.В Минобразования считают, средняя зарплата учителей в 2017 году составила 35 000 рублей. К концу года в четырех регионах оклады педагогов упали, а в 46 субъектах РФ возросли на 1000 рублей. Экономисты считают, что учителей, недовольных доходом, стало меньше на 5% в сравнении с 2016 годом. Они связали это с положительной динамикой с выборами президента.