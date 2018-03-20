Фермер с 300 коровами приветствовал ракету Илона Маска

Американский фермер с помощью тех сотен коров приветствовал ракету SpaceX. Мужчина также прославился, как талантливый блогер.

Никита Готский

Проживающий в Канзасе фермер Дерек Клиндженберг считает себя «коровьим художником». Он ведет личный блог на видеохостинге YouTube, где публикует ролики, где с помощью грузового автомобиля выстраивает коров в самые разнообразные фигуры.В последнем ролике он выстроил животных в форме слов «Hi». Именно так он решил поприветствовать ракету Илона Маска. Сам фермер говорит, что ощутил радость, когда аппарат запустили в открытый космос. В связи с этим он попытался сделать нечто космическое и восхитительное, но в фермерском стиле.К задумке он подошел серьезно: пытаясь убедиться, что вне Земли его послание заметят, он мониторил фото фермы со спутника и вычислил, в какое время спутник делает фотографии. При построении парнокопытные стали бродить по сторонам, дабы пожевать траву, но слово все-равно можно рассмотреть.