Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Фермер с 300 коровами приветствовал ракету Илона Маска

Фермер с 300 коровами приветствовал ракету Илона Маска

Сегодня, 14:07
Американский фермер с помощью тех сотен коров приветствовал ракету SpaceX. Мужчина также прославился, как талантливый блогер.

Фермер с 300 коровами приветствовал ракету Илона Маска

 

Проживающий в Канзасе фермер Дерек Клиндженберг считает себя «коровьим художником». Он ведет личный блог на видеохостинге YouTube, где публикует ролики, где с помощью грузового автомобиля выстраивает коров в самые разнообразные фигуры.

В последнем ролике он выстроил животных в форме слов «Hi». Именно так он решил поприветствовать ракету Илона Маска. Сам фермер говорит, что ощутил радость, когда аппарат запустили в открытый космос. В связи с этим он попытался сделать нечто космическое и восхитительное, но в фермерском стиле.

К задумке он подошел серьезно: пытаясь убедиться, что вне Земли его послание заметят, он мониторил фото фермы со спутника и вычислил, в какое время спутник делает фотографии. При построении парнокопытные стали бродить по сторонам, дабы пожевать траву, но слово все-равно можно рассмотреть.
Никита Готский
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