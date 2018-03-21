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| | Во Владивостоке девушки снялись раздетыми среди льдов

Во Владивостоке девушки снялись раздетыми среди льдов

Сегодня, 00:30
Девушки из клуба здорового образа жизни вновь шокировали подписчиков Instagram своими снимками. На этот раз они выложили фото, на которых в одних купальниках в морозную погоду купаются в морской воде, наполненной ледяной крошкой.

Во Владивостоке девушки снялись раздетыми среди льдов

 

Участница клуба здорового образа жизни Наталья Петрова периодически выкладывает в социальную сеть Instagram фото, на которых она со своими подругами закаляет организм. Они то обливаются холодной водой на снегу, то занимаются пробежками в шортах и топах в морозные дни, а в этот раз так вообще шокировали всех подписчиков. Привлекательные девушки спортсменки выложили фото, где купаются в ледяном море в одних купальниках. По внешнему виду девушек и не скажешь, что на улице мороз и ледяной ветер, не говоря уже о температуре воды, они мило улыбаются и позируют на камеру. В комментариях Наталья написала, что после купания они просто надевают сухую теплую одежду, и не согреваются горячими напитками.

Во Владивостоке девушки снялись раздетыми среди льдов

 

Врач краевого центра медицинской профилактики Галина Халиман прокомментировала купание девушек в ледяной воде с частицами льда, что это может быть очень опасно для здоровья. Ведь купание в шуге – это не то же самое, что моржевание, или закаляние организма. При попадании тела в ледяную воду, организм человека получает стресс, и неизвестно, как он себя поведет, либо укрепится иммунитет, либо же возникнет заболевание.
Пелагея Лебединская
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