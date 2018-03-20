В Подмосковье мусорный полигон «Ядрово» засыплют грунтом до 24 марта

Мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе планируют засыпать землей до 24 марта. Этой информацией поделился замглавы администрации района Игорь Виноградский

Виноградский сообщил, что часть площадки уже заполнена грунтом, а подача мусора прекращена. Сейчас проводятся работы на территории в 1,5 га, которую предстоит засыпать. 3 га уже засыпаны землей. Весь полигон закроют до 24 числа, после чего проведут дегазацию.По словам руководителя организации «СтройТех» Александра Малашенко, работы идут в соответствии с графиком, изоляционный материал уложен на 75%, сформирована основа для нового полигона. Как сообщает директор «СтройТеха», песчано-дренажный слой готов на 40%, а с понедельника рабочие займутся установкой дренажных колодцев для сбора фильтрата.Решение о строительстве нового участка и закрытии старого принято властями после того, как жители начали жаловаться на зловонный запах. Полигон в Волоколамском районе функционирует с 1979 года.