Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | В Подмосковье мусорный полигон «Ядрово» засыплют грунтом до 24 марта

В Подмосковье мусорный полигон «Ядрово» засыплют грунтом до 24 марта

Сегодня, 23:30
Мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе планируют засыпать землей до 24 марта. Этой информацией поделился замглавы администрации района Игорь Виноградский

В Подмосковье мусорный полигон «Ядрово» засыплют грунтом до 24 марта

 

Виноградский сообщил, что часть площадки уже заполнена грунтом, а подача мусора прекращена. Сейчас проводятся работы на территории в 1,5 га, которую предстоит засыпать. 3 га уже засыпаны землей. Весь полигон закроют до 24 числа, после чего проведут дегазацию.

По словам руководителя организации «СтройТех» Александра Малашенко, работы идут в соответствии с графиком, изоляционный материал уложен на 75%, сформирована основа для нового полигона. Как сообщает директор «СтройТеха», песчано-дренажный слой готов на 40%, а с понедельника рабочие займутся установкой дренажных колодцев для сбора фильтрата.

Решение о строительстве нового участка и закрытии старого принято властями после того, как жители начали жаловаться на зловонный запах. Полигон в Волоколамском районе функционирует с 1979 года.
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