Воронеж юрского периода: Динозавр, покупающий молоко, шокировал горожан

Многие жители Воронежа были напуганы мужчиной в костюме динозавра, который в своём облачении покупал молоко прямо в супермаркете. Видео с эпатажными выходками воронежца получило широкую популярность в соцсетях.

Чтобы динозавр не завалил стеллажи с продуктами его сзади направляла девушка, указывавшая мужчине путь. В Сети пользователи, ознакомившиеся с видео данной выходки воронежца, в шутку предложили снять художественный фильм под названием «Воронеж юрского периода».

Александр Вест

Согласно общепринятым стереотипам, в России по улице должны ходить медведи в ушанках, однако, западные предубеждения далеки от правды, так как максимум, кто может удивить на российских улицах – это обычный динозавр. Такая картина предстала перед клиентами одного из воронежских супермаркетов, которые увидели на кассе динозавра, спокойно покупающего себе молоко. Все продавцы в супермаркете, как и охранники универсама, не смогли сдержать смеха, увидев, как мужчина в неповоротливом костюме пошатываясь слонялся в поисках молочного отдела.