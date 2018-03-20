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Воронеж юрского периода: Динозавр, покупающий молоко, шокировал горожан

Сегодня, 13:09
Многие жители Воронежа были напуганы мужчиной в костюме динозавра, который в своём облачении покупал молоко прямо в супермаркете. Видео с эпатажными выходками воронежца получило широкую популярность в соцсетях.

Воронеж юрского периода: Динозавр, покупающий молоко, шокировал горожан

 

Согласно общепринятым стереотипам, в России по улице должны ходить медведи в ушанках, однако, западные предубеждения далеки от правды, так как максимум, кто может удивить на российских улицах – это обычный динозавр. Такая картина предстала перед клиентами одного из воронежских супермаркетов, которые увидели на кассе динозавра, спокойно покупающего себе молоко. Все продавцы в супермаркете, как и охранники универсама, не смогли сдержать смеха, увидев, как мужчина в неповоротливом костюме пошатываясь слонялся в поисках молочного отдела.

 
Чтобы динозавр не завалил стеллажи с продуктами его сзади направляла девушка, указывавшая мужчине путь. В Сети пользователи, ознакомившиеся с видео данной выходки воронежца, в шутку предложили снять художественный фильм под названием «Воронеж юрского периода».

Александр Вест
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