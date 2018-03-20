Воронеж юрского периода: Динозавр, покупающий молоко, шокировал горожан

Согласно общепринятым стереотипам, в России по улице должны ходить медведи в ушанках, однако, западные предубеждения далеки от правды, так как максимум, кто может удивить на российских улицах – это обычный динозавр. Такая картина предстала перед клиентами одного из воронежских супермаркетов, которые увидели на кассе динозавра, спокойно покупающего себе молоко. Все продавцы в супермаркете, как и охранники универсама, не смогли сдержать смеха, увидев, как мужчина в неповоротливом костюме пошатываясь слонялся в поисках молочного отдела.
Воронеж юрского периода: Динозавр, покупающий молоко, шокировал горожанСегодня, 13:09
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