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| | Брянские чиновники отказали в праве на жизнь онкобольной жительнице

Брянские чиновники отказали в праве на жизнь онкобольной жительнице

Сегодня, 13:05
Брянская прокуратура во время проверки выявила нарушение прав местной жительницы, которая является онкобольной. Женщине требовалось дорогостоящее лекарство, в котором ей отказали. Правоохранители разрешили проблемы.

Брянские чиновники отказали в праве на жизнь онкобольной жительнице

 

Сообщается, что в ноябре прошлого года Управление здравоохранения Брянска отказало женщине в получении нужного ей препарата. Дело в том, что в ведомстве сказали, что такого лекарства нет в реестре препаратов, которые выдаются по рецепту врача при оказании дополнительно бесплатной медпомощи. Пресс-служба местной прокуратуры проинформировала, что с января нынешнего года это лекарство было вписано в список жизненно необходимых лекарств, однако чиновники так и не обеспечили нуждающуюся женщину препаратом.

Служители закона подали иск в суд, по которому просили ведомство здравоохранения выдать онкобольной необходимое лекарство. Советский районный суд Брянска полностью удовлетворил ходатайство прокурора.
Анна Котова
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