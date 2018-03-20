Брянские чиновники отказали в праве на жизнь онкобольной жительнице

Брянская прокуратура во время проверки выявила нарушение прав местной жительницы, которая является онкобольной. Женщине требовалось дорогостоящее лекарство, в котором ей отказали. Правоохранители разрешили проблемы.

Анна Котова

Сообщается, что в ноябре прошлого года Управление здравоохранения Брянска отказало женщине в получении нужного ей препарата. Дело в том, что в ведомстве сказали, что такого лекарства нет в реестре препаратов, которые выдаются по рецепту врача при оказании дополнительно бесплатной медпомощи. Пресс-служба местной прокуратуры проинформировала, что с января нынешнего года это лекарство было вписано в список жизненно необходимых лекарств, однако чиновники так и не обеспечили нуждающуюся женщину препаратом.Служители закона подали иск в суд, по которому просили ведомство здравоохранения выдать онкобольной необходимое лекарство. Советский районный суд Брянска полностью удовлетворил ходатайство прокурора.