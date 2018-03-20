10-летний британский мажор скупил несколько московских бутиков

Сын британского дизайнера с украинскими корнями Натальи Зинько совершил один из своих первых шопинг-туров в Москве и, что называется, «озолотил» столичные бутики, купив себе все самое модное.

Николай Офицеров

Мальчику всего 10 лет, но он уже разбирается в моде похлеще многих бывалых экспертов. Вместе с мамой он посетил Неделю моды в России. После этого они отправились в московский магазин KM20. По случаю запуска продажи капсульной коллекции Хертона Престона мальчик пришел в серых трениках от Gucci и футболке Off-White. Также у этого бренда он купил тапки Off-White и носки фирмы Vetemens. В магазине Иван не смог пройти мимо шорт коллаборации adidas x Gosha Rubchinskiy.У ребенка Наташи Зинько 80 тысяч фолловеров на просторах его Instagram. Помимо этого, он активно ведет свой канал на просторах YouTube, где всячески рекламирует бренд своей матери.