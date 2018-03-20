Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

В Кишиневе посетитель взорвал гранату в магазине, есть погибшие Воронеж юрского периода: Динозавр, покупающий молоко, шокировал горожан В Бразилии на кладбище за посетителями следит жуткая кукла Ученые: Черви испытывают страх и тревогу, как и человек В Латвии разработали дрон для чистки ветрогенераторов Путин, Грудинин и Собчак родились в Амгинском улусе 18 марта Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines
| | 10-летний британский мажор скупил несколько московских бутиков

10-летний британский мажор скупил несколько московских бутиков

Сегодня, 13:06
Сын британского дизайнера с украинскими корнями Натальи Зинько совершил один из своих первых шопинг-туров в Москве и, что называется, «озолотил» столичные бутики, купив себе все самое модное.

10-летний британский мажор скупил несколько московских бутиков

 

Мальчику всего 10 лет, но он уже разбирается в моде похлеще многих бывалых экспертов. Вместе с мамой он посетил Неделю моды в России. После этого они отправились в московский магазин KM20. По случаю запуска продажи капсульной коллекции Хертона Престона мальчик пришел в серых трениках от Gucci и футболке Off-White. Также у этого бренда он купил тапки Off-White и носки фирмы Vetemens. В магазине Иван не смог пройти мимо шорт коллаборации adidas x Gosha Rubchinskiy.

У ребенка Наташи Зинько 80 тысяч фолловеров на просторах его Instagram. Помимо этого, он активно ведет свой канал на просторах YouTube, где всячески рекламирует бренд своей матери.
Николай Офицеров
Новости по теме
Евгений Петросян поразил всех
Евгений Петросян поразил всех "нарядом гопника" от Гоши Рубчинского

Отечественный юморист и актер Евгений Петросян показал своим подписчикам пальто-тренч, взятое из капсульной коллекции дизайнера Гоши Рубчинского. Подписчики

Дом моды Gucci представил свою коллекцию осень-зима 2017
Дом моды Gucci представил свою коллекцию осень-зима 2017

Всемирно популярный дом моды Gucci представил свою коллекцию 2017 года осень-зима. Новый креативный директор Алессандро Микеле смог создать актуальные

Неделю моды в Москве откроет показ Валентина Юдашкина
Неделю моды в Москве откроет показ Валентина Юдашкина

Московская неделя моды в этом году откроется показом новой весенне-летней коллекции Валентина Юдашкина. Помимо именитого дизайнера, в Moscow Fasion Week также

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости