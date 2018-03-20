«Парень, у тебя сепсис»: Пользователи Сети переживают за жизнь Кирилла «Руки-базуки»

Кирилла «Руки-базуки» Терешин снова обратился к своим подписчикам в Instagram и рассказал о своем самочувствии. Пользователи Сети стали переживать за парня, так как некоторые почитали, что у «Синтолового качка» сепсис и ему срочно нужна операция.

Светлана Славянская