«Парень, у тебя сепсис»: Пользователи Сети переживают за жизнь Кирилла «Руки-базуки»

Самой обсуждаемой темой в Сети за последнее время стало состояние здоровья Кирилла Терешина из Пятигорска, который прославился благодаря «Рукам-базукам». Сейчас состояние парня ухудшилось, а поклонники переживают, что может случиться самой страшное и боятся возможных пророческих слов телеведущего Андрея Малахова, который на программе сказал Кириллу, что если тот не остановится с синтолом, то в следующий раз вся страна будет собирать деньги ему на похороны.
«Сепсис, время пошло не в твою пользу», «У тебя в руке гной который идет по организму, из-за этого и температура. Он отравляет организм! Тебе срочно нужна операция!», «А почему такое дыхание у него тяжёлое?», «Говорили же все что будет печальный исход, а он говорил, что все ему завидуют», «Очень на сепсис похоже. Жалко его, но он сам виноват», - комментировали видеоролик Терешина пользователи Сети.