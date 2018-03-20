В Charlie Hebdo показали карикатуру на выборы президента РФ

Во французском еженедельном издании Charlie Hebdo в минувшую среду был опубликован рисунок, в котором ввиду предстоящих выборов карикатурно изображался один из кандидатов в президенты России Владимир Путин.

Александр Вест

За три дня до выборов-2018, которые состоялись в России в прошлое воскресенье, в Charlie Hebdo была опубликована карикатура, сыскавшая небывалую популярность в социальных сетях. Пользователи соцсетей стали распространять изображение, на котором Владимир Путин изображён в образе кукловода, а марионеткой на его руке является телеведущая Ксения Собчак. Помимо Собчак и Путина на заднем плане карикатуры был запечатлён Алексей Навальный, который со связанными руками и глазами призывает не голосовать на выборах, признавая себя единственным демократом.Множество пользователей оценили иронию авторов шаржа, заметив, что подобный исход был предсказан обычными россиянами задолго до старта выборов, в которых победу в который раз одержал Владимир Путин.