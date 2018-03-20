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| | Роскачество определило, в каких регионах России производят лучший хлеб

Роскачество определило, в каких регионах России производят лучший хлеб

Сегодня, 12:49
Эксперты Роскачества провели исследование во всех регионах России на качество выпечки хлеба, и подвели итог в каких регионах наилучший хлеб.

Роскачество определило, в каких регионах России производят лучший хлеб

 

В список наилучших производителей вкусного хлеба вошли Санкт-Петербург, Ингушетия, Краснодарский, Забайкальский и Ставропольский края. Также к ним присоединились и Воронежская, Челябинская, Тверская, Владимирская, Тамбовская области. Специалисты провели тестирование на качество хлеба, и результаты были положительными. Производители не отступают ни на капельку от заданных норм производства, и в ингредиенты хлеба входит только мука высших сортов. В Новосибирской же области эксперты вообще обнаружили хлеб не пригодный к употреблению. В хлебе была найдена картофельная болезнь, и из разломанного батона исходил плохой запах. В Алтайском же крае была обнаружена повышенная кислотность мякиша хлеба. По мнению специалистов, это происходит из-за прогорклой муки.

В целом результаты проверки показали, что практически во всех регионах России изготавливается вкусный и качественный хлеб. К тем же регионам, в которых были обнаружены дефекты выпечки, будут применены соответственные меры.
Пелагея Лебединская
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