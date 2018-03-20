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| | Путин, Грудинин и Собчак родились в Амгинском улусе 18 марта

Путин, Грудинин и Собчак родились в Амгинском улусе 18 марта

Сегодня, 11:50
В Республике Саха жители Амгинского улуса сообщили о неведанном ранее случае, в котором родились сразу три телёнка. В соцсетях родившихся телят прозвали в честь наиболее известных участников президентских выборов в РФ, состоявшихся 18 марта.

Путин, Грудинин и Собчак родились в Амгинском улусе 18 марта

 

В крестьянском хозяйстве под названием «Катюша», организованном ещё два года назад семьёй Захаровых, на свет появились сразу три телёнка. Подробности данного инцидента Алексей Захаров, глава крестьянского хозяйства, опубликовал в Сети. На видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором запечатлены новорожденные телята. Множество пользователей в социальных сетях прозвали новорожденных животных в честь Ксении Собчак, Владимира Путина и Павла Грудинина, так как телята родились в день выборов, в которых данные политические деятели являлись главными кандидатами в президенты России.

 
По словам Алексея Захарова, на его памяти не было такого чуда, в котором родились бы сразу трое телят. В социальных сетях счастливые владельцы хозяйства пояснили, что на свет появилась телка и два бычка.

Александр Вест
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