Путин, Грудинин и Собчак родились в Амгинском улусе 18 марта

В крестьянском хозяйстве под названием «Катюша», организованном ещё два года назад семьёй Захаровых, на свет появились сразу три телёнка. Подробности данного инцидента Алексей Захаров, глава крестьянского хозяйства, опубликовал в Сети. На видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором запечатлены новорожденные телята. Множество пользователей в социальных сетях прозвали новорожденных животных в честь Ксении Собчак, Владимира Путина и Павла Грудинина, так как телята родились в день выборов, в которых данные политические деятели являлись главными кандидатами в президенты России.
Путин, Грудинин и Собчак родились в Амгинском улусе 18 мартаСегодня, 11:50
Тимур Валеев, руководящий «Открытыми выборами», назначен ответственным за сбор подписей в штабе Ксении Собчак. Об этом сообщают отечественные СМИ.
Накануне в Сети стали массово обсуждать схожесть действий украинского политика Надежды Савченко и кандидата в президенты России Ксении Собчак. В результате
На видеохостинге YouTube пользователь записал и выложил ролик, в котором звучит любительский гимн предвыборной кампании Ксении Собчак. Видео быстро набирает