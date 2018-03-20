В Кении скончался последний самец северного белого носорога

20 марта в Кении усыпили последнего северного белого носорога. Самец скончался в возрасте 45 лет.

Анна Котова

Сейчас в Кении осталось только две самки данного вида животного, что говорит о вымирании вида. Эксперты сообщили, что данный самец проходил лечение, так как у него были дегенеративные изменения в мышцах и костях, которые повлияли на появление поражений кожи. Однако за последние сутки состояние самца стало намного хуже, поэтому ветеринары решили усыпить его, чтобы облегчить страдания животного. Кончина самца приведет к вымиранию северных белых носорогов, но специалисты рассчитывают на искусственное оплодотворение самок, так как успели взять у животного биологический материал.Напоминаем, что Судан был последним самцом северного белого носорога, который вымирает. Вымирание этих животных распространилось из-за большого количества браконьеров, отстреливающих животных. Чтобы обезопасить Судана специалисты удалили его рог, за которым и охотились преступники.