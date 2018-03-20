И.Калина подчеркнул, что самостоятельность ребенку необходимо прививать на этапе детского сада

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина принял участие в проводимом дважды в месяц общегородском совещании для родителей учеников школ, где рассказал, что думает о воспитании подрастающего поколения с учетом современной картины мира, сообщает портал "Только что” . Как отметил руководитель департамента, такие важные качества, как адаптивность и самостоятельность должны закладываться еще на этапе дошкольного воспитания.

Именно в этот период человек приобретает первые навыки самоорганизации. При этом, Калина уверен, что умение организовать позитивную и полезную для себя и для других жизнь надо прививать в первую очередь в семье, а уже потом с помощью атмосферы в детском саду. Министр сознался, что не является профессионалом в области дошкольного образования, но считает, что существующее отношение к детям излишне "опекунское”, так как им помогают не только "встать на ноги” в физическом плане, но параллельно контролируют в психологическом отношении, решая за них, с кем играть, когда и во что. Это, по словам Калины, может стать причиной апатии человека во взрослом возрасте и лишить его дела в жизни. Говоря о дальнейшем воспитании, глава департамента отметил, что современная школа "очень диктаторская” – она постоянно указывает ребенку, что он должен делать. Однако департамент уже занялся вопросом реформ в этой области по организации в учебных заведениях такой среды, которая будет способствовать самообучению. Уже в этом году в столице появятся 7, так называемых, it-полигонов.