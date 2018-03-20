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| | Лена Миро рассказала о проблемах стоматологии в России

Лена Миро рассказала о проблемах стоматологии в России

Сегодня, 10:27
Популярная блогерша Лена Миро поделилась со своими читателями историей, которая произошла с её подругой. Миро поведала о том, что одной из проблем современной России несомненно является стоматология.

Лена Миро рассказала о проблемах стоматологии в России

 

По словам Миро, одна из её подруг посетила стоматолога из-за боли в зубе, с которой «профессионал своего дела» легко справился. Больной зуб вылечили и запломбировали, однако, специалист не удосужился прочистить зубные каналы, из-за чего через некоторое время у женщины распухла щека. Флюс был такой большой, что женщина опасалась онкологической болезни. В итоге подруге Лены Миро пришлось обратиться к другим специалистам, которые, не до конца разобравшись, прочистили каналы и сумели спасти зуб, избавившись от опухоли.

Спустя некоторое время зуб снова дал о себе знать, но в этот раз из-за запущенности ситуации стоматолог вырвал и его, и рядом стоящих здоровых «товарищей». По словам Лены Миро, в большинстве клиник ей предлагали имплантацию трёх зубов за почти полмиллиона рублей, отчего она отказалась, найдя клинику подешевле. Блогерша обратила внимание на то, что за зубами стоит следить всем самостоятельно, но цены на стоматологические услуги в стране не соответствуют профессионализму специалистов.
Александр Вест
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