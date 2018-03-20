В Париже общественный транспорт может стать бесплатным уже в 2020 году

Уже в 2020 году в Париже услугами общественного транспорта можно будет воспользоваться совершенно бесплатно. К 2020 году парижская мэрия примет окончательное решение по данному вопросу.

Александр Вест

Анн Идальго на посту мэра Парижа уже не в первый раз выдвигает предложение относительно бесплатного пользования общественным транспортом. В прошлый раз глава парижской мэрии выступила с предложением предоставить более чем 200 тысячам пожилых парижан возможность пользования общественным транспортом на бесплатной основе. Голосование за введение данных льгот пройдёт 20 марта. Анн Идальго заявила о том, что посредством введения бесплатного проезда на общественном транспорте в Париже значительно уменьшит количество вредных выбросов, появляющихся в атмосфере из-за изрядного количества автомобилей.Заметим, окончательное решение относительно введения бесплатного пользования услугами общественного транспорта для всех слоёв населения будет принято в течение двух лет до 2020 года.